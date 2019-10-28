شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح صباح اليوم الاثنين، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، في مدينة شرم الشيخ.



وأضاف راضي، أن المؤتمر ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

