جريمة بشعة هزت السعودية .. العثور على شاب مشنوقا بجوار منزله | تفاصيل

عثرت الجهات الأمنية فى السعودية على جثة شاب سعودى فى مقتبل العمر بجوار منزله فى مشهد بشع هز السعودية.



وتلقت الجهات الأمنية السعودية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب شنق نفسه بالقرب من منزله، وعند انتقال الجهات الأمنية الدورية، وجد الشخص مشنوقًا بحبل حول عنقه.



وباشرت شرطة محافظة الطائف، أمس الأحد، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب متوفى وجد معلقًا بحبل حول رقبته بالقرب من منزله في أحد المراكز الجنوبية من المحافظة.



وأفادت التحريات، أن الشاب يبلغ من العمر (25عاما)، وأقدم على التخلص من حياته، فيما باشر الهلال الأحمر الأدلة الجنائية موقع البلاغ، فيما ما زالت الجهات الأمنية تحقق في القضية.