عسل أسود وأرز بلبن وتكييفات..أهم استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة للتغلب على برد الشتاء..فيديو

قال مدير حديقة الحيوانات، الدكتور محمد رجائى، إنه يتم تغذية الحيوانات بالحديقة بطعام معين لتدفئة الحيوانات لمقاومة البرد الشديد، لافتًا إلى أن الحيوانات تحتاج لتناول طعام يمده بالطاقة والسعرات الحرارية الكبيرة لتدفئة طوال فترات الليل خاصة خلال نوات البرد الشديدة.



وأضاف مدير حديقة الحيوانات، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد"، المذاع على فضائية " تن"، أن الطعام يؤمن الحيوانات، مشيرًا إلى أنه يتم تغذية الزرافات بالعسل الأسود خلال فترة الليل، بالإضافة إلى توفير بيت الحيوانات بالكامل لتدفئتها، كما انه يتم توفير تكييفات فى بيوت الدببة للحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى إطعام الحيوانات الارز باللبن الدافئ لتدفئتهم.



وأوضح أنه يتم إمداد الحيوانات بادوية وفيتامينات ورعايتهم بيطريًا طوال فترة الشتاء، مؤكدًا أن الفترة الاخيرة شهدت شراء حيوانات جديدة، بالإضافة إلى اتباع الحديقة لخطة تكاثر جيدة وأثمرت بالفعل على ولادات جديدة داخل الحديقة.



وتابع أنه يتم تغذية الحيوانات وتطعيم الحيوانات جيدًا للوقاية من الأمراض، للحفاظ على أرواحهم، بالإضافة إلى الإثراء البيئى وتوفير بيئة طبيعية للحيوانات لمساعدتهم على التزواج.