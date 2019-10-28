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توك شو

تصفيق حاد لحظة دخول السيسي المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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توك شو
شهدت قاعة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بمدينة شرم الشيخ، حالة من التصفيق الحاد، وذلك لحظة دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعة المؤتمر.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، ولأول مرة منذ 20 عاما، خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 متخصص من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
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