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أخبار العالم

7 وفيات ضحايا الأمطار بالسعودية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
مركب انقاذ بالسعودية
مركب انقاذ بالسعودية
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محمد علي
ذكرت السلطات السعودية في المنطقة الشرقية من البلاد، إنه نتيجة هطول الامطار بشكل غزير، وقع عدد من الأشخاص ضحايا للأمطار فلقوا مصرعهم، بينما تستمر الجهود الحكومية للتحرك العاجل في أي وقت أمام أي حالة طارئة.

وفق صحيفة اليوم السعودية، أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بالسعودية، المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنه خلال الحالة المطرية التي بدأت منذ الساعة السابعة صباحا من الجمعة وحتى الساعة التاسعة مساء أمس الاحد، تلقت الهيئة (١١٧٦) بلاغًا.

كان منها (٤) حالات احتجاز لأشخاص واحتجاز مركبة واحدة ونتج عن الحالة المطرية عدد ( ١١ ) اصابة وعدد ( ٧ ) وفيات واخلاء عدد ( ١٦ ) شخص وايواء عدد ( ٧ ) أشخاص وتضرر عدد ( ٤٠ ) مركبة وعدد (٣ ) منازل .

قال المقدم الشهراني إن الأمطار والسيول قد تشكل خطرًا يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والارشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها.

ودعا الشهراني جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ بعين الاعتبار بأن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعتبر مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة.
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