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أخبار العالم

علاقة غير لائقة تطيح بـ نائبة أمريكية من الكونجرس.. وبيلوسي تعلق

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
استقالة نائبة ديمقراطية
استقالة نائبة ديمقراطية من الكونجرس بسبب علاقة غير لائقة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، كاتي هيل، استقالتها في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع موظف بمكتبها؛ مما يعد انتهاكا لقواعد مجلس النواب الأمريكي.

وكتبت هيل على تويتر: “بحزن عميق في القلب أعلن عن استقالتي".

وأضافت: "هذا هو أصعب شيء اضطررت إلى فعله، لكنني أعتقد أنه أفضل شيء بالنسبة إلى ناخبي ومجتمعي وبلدنا".

وتأتي هذا الخطوة بعد أربعة أيام من فتح لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب تحقيقا مع النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا في ادعاءات اتهمتها بانتهاك قواعد مجلس النواب بالانخراط في علاقة جنسية مع موظف في مكتبها.

وقالت اللجنة إن "النائبة، ذات الـ32 عاما، ربما تكون قد أقامت علاقة مع موظف في الكونجرس، في انتهاك للمادة 18 (أ) من المادة 21 من قانون مجلس النواب".

ونفت هيل هذه الاتهامات على الرغم من أنها اعترفت في بداية الأسبوع الماضي، بأنها أقامة علاقة مع موظف واعتذرت عن هذا السلوك "غير المقبول".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن هيل قد أقرت بإقامة علاقة مع موظف من الحملة، وهذا ليس مخالفا للقواعد، لكنها نفت أن يكون من أفراد طاقمها البرلماني.

ونشرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بيانا عقب إعلان هيل قالت فيه إن عضو الكونجرس “أقرت بارتكاب أخطاء في اتخاذ القرار ما يجعل استمرار عملها كعضو في الكونجرس غير ممكن".

وأضافت "يتعين علينا ضمان مناخ من النزاهة والكرامة في الكونجرس وفي جميع أماكن العمل".
علاقة غير لائقة تطيح بـ نائبة أمريكية من الكونجرس.. وبيلوسي تعلق
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