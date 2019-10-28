ختام ورشة عمل تدريب 230 من موظفي المراكز التكنولوجية على تحسين الخدمات

تُختتم اليوم الاثنين، ورشة العمل لـ 230 موظفا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، والتي بدأت السبت الماضي بمركز التنمية المحلية بسقارة، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



ويشارك بالورشة ممثلين من كل محافظة من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والمدن والاحياء اضافة الى ممثلى وزارة التنمية المحلية وبعض خريجى دورات اعداد المدربين TOT ودورات إعداد القادة ودورات المراكز التكنولوجية بمركز تدريب سقارة.



وتأتي الورشة في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات والتوسع فى تنفيذ المراكز التكنولوجية وتطوير العمل فى الإدارات المحلية على مستوى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى الدولة.





ووجه اللواء شعراوى بضرورة أن تركز الورشة على أحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند طلبه الخدمة مع الاستفادة من التجارب الناجحة فى بعض المراكز والأحياء وتعميمها فى باقى المحافظات، موضحًا أن ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية ستناقش عدة موضوعات أهمها فلسفة المراكز التكنولوجية واهميتها والرؤية والرسالة والأهداف والمقارنة بين الوضع الحالى والمستهدف والخطة الزمنية للتطوير ومتطلباتها وكيفية تنفيذها ومعوقات العمل فى المراكز التكنولوجية وسبل التغلب عليها وهيكل ادارة المراكز التكنولوجية والمهام والمسئوليات وإعداد دليل الخدمات بالمراكز وزيادة عدد الخدمات وفترات التعامل مع الجمهور ومسابقة المراكز التكنولوجية وآلية تطبيقها والاستخدام الأمثل للتطبيق الالكتروني ونظام المتابعة الاليكترونى ومؤشرات الأداء وقياس رضا المواطن وخدمات التميز الحكومى .



وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 إضافة إلى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

