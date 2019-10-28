ألبرشت فويس يحاضر عن العلاقات بين الشرق والغرب بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية سلسلة محاضرات بعنوان "العلاقات بين الشرق والغرب منذ العصور الوسطى حتى مطلع العصر الحديث"، يلقيها البروفيسور ألبرشت فويس Albrecht Fuess؛ أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيليبس بماربورج- ألمانيا، والأستاذ الزائر حاليًا بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس.



تقام المحاضرات في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، من الساعة 1:00 ظهرًا إلى 4:00 عصرًا بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



وتتناول سلسلة المحاضرات مناهج البحث في الدراسات التاريخية للمصادر العربية والأوروبية في العصور الوسطى، والعلاقات بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي في العصور الوسطى، وجهود المستشرقين الأوروبيين في دراسات العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي.



ويختتم مركز دراسات الحضارة الإسلامية سلسلة المحاضرات بتنظيم ورشة عمل بعنوان Egylandscape“، وهو مشروع يهدف لدراسة الخرائط والتطور الجغرافي والحدائق والبساتين الطبيعية في مصر في العصرين المملوكي والعثماني، ويضم أعضاء مؤسسات مصرية ودولية من مصر وألمانيا وفرنسا وأمريكا.