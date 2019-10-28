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أخبار العالم

سرقت مبالغ مالية وهددت المواطنين.. الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
الاحتلال يواصل حملات
الاحتلال يواصل حملات القمع
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محمد علي
في مواصلة لعمليات القمع المستمرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة عشر فلسطينيًا في مدينة الخليل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

حيث داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب بالخليل، واعتقلت 14 مواطنا، بعد مداهمت منازلهم، وتفتيشها.

وكان أغلب المعتقلين في مراحل عمرية صغيرة وشابة من 16 سنة إلى 39 سنة، ولم يتعدى أكبرهم سنًا 50 عامًا.

واقتحمت تلك القوات منزل الأسير المحرر ياسر بنات، واستولت على مبلغ مالي، كما ألصقوا منشورات تحذيرية على عدد من جدران المخيم، تهدد المواطنين باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية بحقهم، في حال رشقت الحجارة على مركبات مستوطنيهم وآلياتهم العسكرية التي تسير على الطريق الرئيسية الذي يربط محافظتي القدس والخليل.

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