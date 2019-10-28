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أخبار البلد

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر الأحمر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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محمد إبراهيم
نفذت القوات البحرية المصرية بالإشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية "LOIRE" مع سفينة الإمداد المصرية "حلايب".

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما اشتمل تنفيذ التدريب علي حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر، بالإضافة إلى تدريب الإقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات.

تأتى هذه التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
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