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محافظات

باقٍ 72 ساعة.. الشرقية تتلقى 3245 طلب تقنين قبل نهاية المهلة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:48 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
72 ساعة متبقية من فترة التقديم بطلبات تقنين أراضي الدولة حسب المهلة التي منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والتي تنتهي الخميس31 أكتوبر الجارى.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة جادة فى تطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة كانت تحمل خسائر مادية بداية من صاحب العقار المخالف أو أجهزة الدولة التي تستعين بمعدات مرتفعة التكلفة لإزالة تلك العقارات، موضحًا أن المبالغ المحصلة من المخالفين يتم توريدها إلى خزينة الدولة، للإستفادة منها فى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

أشار محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت ٣٢٤٥ طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة وذلك للأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع...لافتًا إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية حتى الآن بلغ ٣٢٤٥ طلبا موزعة كالآتي.. (266 طلب بمركز الزقازيق – 15 طلبا بحي أول – 253 طلبا بمنيا القمح – 201 طلب بأبو حماد – 285 طلبا بديرب نجم – 527 طلبا بههيا – 299 طلبا ببلبيس – 119 طلبا بفاقوس – 247 طلب بأبو كبير – 95 طلبا بالحسينية – 243 طلبا بالإبراهيمية – 397 طلبا بكفر صقر – 45 طلبا بأولاد صقر – 177 طلبا بمشتول السوق – 3 طلبات بالقنايات – ٢٢ طلب بالقرين – 9 طلبات بصان الحجر – ١٦ طلبا بحي ثان – ٢٦ طلبا بمنشأة أبو عمر).

أكد محافظ الشرقية تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء مشيرا إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بالقانون ، ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
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