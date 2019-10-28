نائب: تشكيل قوة عسكرية عربية هو الحل لمواجهة تقسيم سوريا

حذر النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن من الأوضاع الراهنة داخل المنطقة العربية خاصة الأوضاع داخل سوريا وليبيا واليمن.





وقال "المسعود" فى بيان له أصدره اليوم إن الهدف الرئيسى مما يحدث داخل سوريا هو تقسيمها محذرا من الأوضاع الراهنة والمأساوية داخل المناطق التى قام الجيش التركى بغزوها داخل سوريا خاصة فيما يتعلق باطلاق سراح الدواعش من السجون السورية بما يمثل خطرا داهما على الامن القومى العربى والخليجى والمناطق والدول المجاورة من تحرك عناصر داعش الى الدول المجاورة لسوريا.





وأوضح النائب محمد المسعود أن الأوضاع الراهنة تتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات العربية المصيرية فى مقدمتها الاتفاق بين القادة والزعماء والرؤساء العرب على عقد قمة عربية طارئة وعاجلة ليتم فيها اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة والمصيرية فى مقدمتها اتخاذ خطوات تنفيذية سريعة لاقرار المبادرة التاريخية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة سنوات بتشكيل قوة عسكرية عربية للدفاع العربى المشترك لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الامن القومى العربى ولاتوجد تحديات ومخاطر تواجه الامن القومى العربى اكبر واخطر من احتلال وغزو دولة عربية شقيقة.





وأكد النائب محمد المسعود ان القرار الثانى يجب ان يكون تجميد عضوية قطر داخل جامعة الدول العربية وقطع جميع العلاقات من الدول العربية بقطر خاصة بعد دعم ومباركة امير الدم والارهاب تميم بن حمد للغزو التركى لسوريا والقرار الثالث يتمثل فى طرد جميع سفراء السلطان التركى المهووس رجب طيب اروغان من جميع الدول العربية وقطع جميع العلاقات مع تركيا.



