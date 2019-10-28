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الاتحاد الدولى للاتصالات: العالم محظوظ فى نقل واقتباس التاريخ من مصر القديمة..فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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توك شو
قال ماريو ماني ريتش، مدير مكتب قطاع الراديو للإتحاد الدولى للإتصالات، إننا الآن نقترب من تحولات رقمية وبيئية، مشيرا إلى أن الاتصالات استخدمت اللغة الهيروغليفية المصرية.

وأضاف ماريو ماني ريتش، خلال كلمته فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، أن تكنولوجيا الاتصالات قد تطورت بشكل كبير من خلال الإعلام والفيديو والصور ونقل المعلومات قد تحول بشكل كبير ووصل إلى ما نحن عليه اليوم.

واوضح أن دول العالم محظوظين فى نقل واقتباس التاريخ من مصر القديمة، حيث أنها بلد يقاس بها من خلال العصور.

وأكد أن العالم الآن يقترب من تحولات رقمية وبيئية ومليارات الأشخاص متصلون بالإنترنت ويزيدون من كفاءة الشركات، لكن مازال نصف العالم غير متصل به، مشيرا إلى أن التطور الاقتصادي جاء تحت ثمن ازدياد الانبعاثات الإجتماعية.

وأوضح أنه سيتم المناقشة بالأسابيع القادمة بمدى اعتمادنا على برامج اتصال وخدمات الاقمار الصناعية والهواة والأجندات للمؤتمر العالمي عام 2019.
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