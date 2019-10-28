الدوري الإيطالي.. ريبيري مهدد بالإيقاف 3 مباريات لهذا السبب

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الفرنسي فرانك ريبيري جناح نادي فيورنتينا، قد يواجه عقوبة الإيقاف عن مباريات فريقه في الدوري الإيطالي.



يذكر أن لاتسيو واجه نظيره فيورنتينا، وتفوق عليه بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.



وكشفت الصحف الإيطالية أنه من المتوقع أن يتم إيقاف ريبيري لثلاث مباريات، وذلك لاعتدائه بالضرب على مساعد حكم مباراة الأمس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.



يذكر أن ريبيري يخوض موسمه الأول في السيريا إي، وذلك مع فريقه فيورنتينا بعد انتهاء عقده مع ناديه القديم، بايرن ميونح الألماني، لينتقل للفيولا نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضي بشكل مجاني.

