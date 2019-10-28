الزراعة تكشف استعداداتها لموسم السيول والأمطار.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة إن الوزارة تقوم بتوفير المياه من خلال حصاد الأمطار، مضيفًا أن قطاع الإرشاد الزراعى يعمل على توعية المواطنين بأهمية موسم الأمطار ونقل الخبرات لهم بالشكل الذى يساعد فى زيادة الإنتاجية.



وأضاف معاون وزير الزراعة فى حواره على برنامج "8 الصبح" المذاع على "dmc" أنه تم التنسيق الكامل مع كل أجهزة الدولة داخل الوزارة أو الوزارات المعنية الأخرى في تحسين الأراضى وهيئة الأرصاد لمتابعة السلوك الجوية والنشرات الإرشادية للمزارعين والعمل مع كل منتج من المنتجات سواء حيوانى أو نباتى ونقل الخبرات للتعامل مع أي ظروف جوية.



وأكد معاون وزير الزراعة أن جودة الصرف وعملية التدفئة والاهتمام بالتهوية من أهم الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول للتأكيد على الكفاءة الإنتاجية.

