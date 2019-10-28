إيران: داعش لم يمت وواشنطن قتلت صنيعتها فقط

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة للقوات الأمريكية مساء السبت.



وقال موسوي إن قتل البغدادي ليس حدثا كبيرا لأنه هزم من قبل إيران ودول المنطقة بالفعل.



وأضاف أن فكر تنظيم داعش لم يمت بمقتل البغدادي وأنه لا يزال حيا.



وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد جهرمي قد قال إن واشنطن قد قتلت صنيعتها فقط.







