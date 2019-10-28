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برلمان

مقترح برلماني بإقامة مصنع في الأقصر لتوفير فرص عمل للشباب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:43 م
النائب أحمد إدريس،
النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد
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معتز الخصوصى
كشف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، اليوم الإثنين، عن تقديمه اقتراحا برغبة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بشأن إقامة مصنع بمحافظة الأقصر.

وقال " أحمد إدريس" في مقترحه:"إن شباب محافظة الأقصر والتي تضم سبعة مراكز؛ الأقصر وأرمنت، والقرنة والطود والبياضية والزينية وإسنا، يعيشون معاناة صعبة، نتيجة عدم وجود فرص عمل حقيقية لهم بعد انعدام الفرص في القطاع الحكومي، وغيابها في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب من الحكومة تحرك فوري لبحث إقامة مصنع، ويوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من أبنائها".

وأشار أحمد إدريس،إلى أن صعيد مصر عانى كثيرًا من ثلاثية الإهمال والتهميش وغياب التنمية، لذا نعقد آمالنا وتطلعاتنا على رئيس الوزراء، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي بصعيد مصر منذ وصوله إلى سُدة الحكم.،

وأكد أن الأقصر تحتاج إلى مصانع تتناسب مع ظروفها كمدينة فرص العمل بها موسمية تنشط خلال فترة الموسم السياحي، وباقي الفترات، أغلب شبابها يتغربون من أجل البحث عن لقمة عيش شريف.
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