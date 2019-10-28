في عيد الهالوين .. ابنة كايلي جينر تستنسخ إطلالة والدتها المثيرة

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، متابعيها كواليس احتفالها بعيد الهالوين مع ابنتها ستورمي، من خلال نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت ستورمي ابنة كايلي جينر وهي ترتدي باروكة وفستان يشبه إطلالة والدتها الشخير في حفل Met Gala الذي اقيم شهر مايو الماضي، وعلقت كايلي جينر على الصورة :" لا استطيع تحمل هذا الجمال".



ويأتي ذلك بعد انفصال كايلي جينر عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.



كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.



يذكر أن آخر مرة شوهد فيها الاثنان معًا كانت في 27 أغسطس الماضي أثناء العرض الأول لفيلم وثائقي عن حياة سكوت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.