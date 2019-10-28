الهلال ضد النصر.. صحف السعودية تحتفي بـ ريمونتادا عبد الرازق حمد الله

فرض اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر، سيطرته على الصحف السعودية، بعدما قاد فريقه لتحقيق "ريمونتادا" على حساب الهلال، في ديربي الرياض مساء أمس، الأحد، بقمة الجولة الثامنة من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).



وكان الهلال متقدمًا بهدف (كارلوس إدواردو)، قبل أن يأتي (عبد الرازق حمد الله) ويحرز هدفين، يقود بهما فريقه لتحقيق ثلاث نقاط مهمين في مشوار الحفاظ على اللقب.



وحمل غلاف صحيفة "الرياضية" بعنوان: "حمد الله درَّسهم في الجامعة".



وخرجت "الرياضية" بعنوان آخر: "حمد الله.. جلاد في محيط الرعب"، مشيرة إلى أن عبدالرزاق حمدالله احتاج 323 يومًا ليجدد علاقته بشباك الهلال على ملعب جامعة الملك سعود أو "محيط الرعب" كما يحلو لعشاق زعيم آسيا تسميته، وأفسد المهاجم النصراوي فرحة جماهير الهلال على أرضها في الدوري ثلاث مرات جميعها في الدور الأول.



وعنونت صحيفة "الجزيرة الرياضية" عنوانًا: "عيد النصر.. فوز على الهلال"، موضحة: "عنوان فرحة عارمة عاشها النصراويون أمس أشبه بالعيد، بعد فوز مستحق لفريقهم على الهلال".







أما صحيفة "عكاظ" عنونت: "حمدالله النصر.. بخير".



وكتبت صحيفة "سبورت" عنوانًا: "النصر بشخصية البطل وتألق حمدالله يهزم الهلال المتصدر".



وجاءت صحيفة المواطن بعنوان: "النصر يقلبها ويسقط الهلال في دوري محمد بن سلمان".

