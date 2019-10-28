جلسة عرفية.. الأمن ينجح فى الصلح بين عائلتين بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بمنطقة الناصرية دائرة قسم شرطة ثانى العامرية فى النزاع القائم بينهما.



وذلك فى حضور قيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين العائلات.

