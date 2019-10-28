Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيناوية تفوز ببرونزية الجمهورية في المصارعة.. إسراء جودة: أحلم بذهبية الأولمبياد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
حققت إسراء جودة الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة السيدة خديجة بطور سيناء الميدالية البالفيرونزية في بطولة الجمهورية في لعبة المصارعة بالرغم أن سنها ١٤ سنة ونافست لاعبات سن ال١٧ سنة لتصبح بذلك أول فتاة سيناوية تحصل على ميدالية في لعبة فردية على مستوى الجمهورية.

تقول إسراء إنها لعبت ألعاب مختلفة ولكن جذبتها المصارعة لأنها كانت لعبة جديدة بجنوب سيناء نشرها المدرب محمد دعوة مدرب منتخب مصر للمصارعة الرومانية وأضافت أنها تدربت لمدة عام ونصف وأول ميدالية حصلت عليها الفضية، مشيرة إلي أنها تلعب في المشروع القومي للناشئين وتلقي اهتماما من الشباب والرياضة ومدربها الكابتن محمد دعوة.

وأوضحت اللاعبة إسراء جودة أنها تحلم بدخول منتخب المصارعة وتحقيق الميدالية الذهبية لمصر وجنوب سيناء في الأولمبياد القادم وتابعت جودة أن الرياضة تساعدها علي التفوق الدراسي، مشيرا إلي أنها تتمني أن تصبح طبيبة أسنان ونصحت جودة الفتيات بممارسة الرياضة وخاصة أن جنوب سيناء لديها إمكانات رياضية هائلة.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريمها ومنحها شهادة تقدير في المؤتمر الشعبي الذي أقيم بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بالاستاد الرياضي بطور سيناء كما قام بتكريم مدربها الكابتن محمد دعوة.
سيناوية تفوز ببرونزية الجمهورية في المصارعة.. إسراء جودة: أحلم بذهبية الأولمبياد
سيناوية تفوز ببرونزية الجمهورية في المصارعة.. إسراء جودة: أحلم بذهبية الأولمبياد
سيناوية تفوز ببرونزية الجمهورية في المصارعة.. إسراء جودة: أحلم بذهبية الأولمبياد
سيناوية تفوز ببرونزية الجمهورية في المصارعة.. إسراء جودة: أحلم بذهبية الأولمبياد
سيناوية تفوز ببرونزية الجمهورية في المصارعة.. إسراء جودة: أحلم بذهبية الأولمبياد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيشو: عاهدت نفسى على الفوز والذهبية تحمسنى لطوكيو ٢٠٢٠

إقبال أطفال طور سيناء على ممارسة لعبة الجمباز.. صور

ترشيحاتنا

إحالة استشاري باطنة لاتهامه بغسل 8 ملايين جنيه فى تجارة الاعضاء

سعره يصل إلى 3 مليون جنيه .. حديقة الجيزة تكشف عن أسعار الحيوانات.. فيديو

الكشف عن الشخص الذي أرشد عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

مدرب توتنهام : ركلة جزاء محمد صلاح غير صحيحة

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

أول رد فعل من محمد صلاح عقب إصابته أمام توتنهام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور

في عيد الهالوين .. ابنة كايلي جينر تستنسخ إطلالة والدتها المثيرة

احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)