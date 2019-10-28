سيناوية تفوز ببرونزية الجمهورية في المصارعة.. إسراء جودة: أحلم بذهبية الأولمبياد

حققت إسراء جودة الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة السيدة خديجة بطور سيناء الميدالية البالفيرونزية في بطولة الجمهورية في لعبة المصارعة بالرغم أن سنها ١٤ سنة ونافست لاعبات سن ال١٧ سنة لتصبح بذلك أول فتاة سيناوية تحصل على ميدالية في لعبة فردية على مستوى الجمهورية.



تقول إسراء إنها لعبت ألعاب مختلفة ولكن جذبتها المصارعة لأنها كانت لعبة جديدة بجنوب سيناء نشرها المدرب محمد دعوة مدرب منتخب مصر للمصارعة الرومانية وأضافت أنها تدربت لمدة عام ونصف وأول ميدالية حصلت عليها الفضية، مشيرة إلي أنها تلعب في المشروع القومي للناشئين وتلقي اهتماما من الشباب والرياضة ومدربها الكابتن محمد دعوة.



وأوضحت اللاعبة إسراء جودة أنها تحلم بدخول منتخب المصارعة وتحقيق الميدالية الذهبية لمصر وجنوب سيناء في الأولمبياد القادم وتابعت جودة أن الرياضة تساعدها علي التفوق الدراسي، مشيرا إلي أنها تتمني أن تصبح طبيبة أسنان ونصحت جودة الفتيات بممارسة الرياضة وخاصة أن جنوب سيناء لديها إمكانات رياضية هائلة.



وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريمها ومنحها شهادة تقدير في المؤتمر الشعبي الذي أقيم بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بالاستاد الرياضي بطور سيناء كما قام بتكريم مدربها الكابتن محمد دعوة.