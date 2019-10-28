مخاطر أمراض السمنة.. ندوة للتوعية عن الصحة الغذائية بأكاديمية الشرطة

قامت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم ندوة تثقيفية تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية.



تناولت الندوة طرحًا لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية على الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.



واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات الطبية أبرزها ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة البدنية والحفاظ على العادات الغذائية السليمة، تجنبًا للآثار السلبية ولتقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.



يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى فى شتى المجالات.



وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العنصر البشرى بجميع قطاعات وأجهزة الوزارة بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، وتجنب العادات الصحية السيئة التى تؤثر سلبًا على صحة العاملين بهيئة الشرطة، والعمل على إثراء الوعى الثقافى.