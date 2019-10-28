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فن

منة فضالى تستعرض لياقتها فى الجيم.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:32 م
منة فضالى
منة فضالى
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رنا اشرف
نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد لها تظهر فيه خلال تدريبها على رياضة الملاكمة برفقة المدرب الخاص بها.

نال الفيديو إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

عاش يا وحش

أحلي منوش عاش البطل

صباح النشاط يا منوش

ايه اللياقه دى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".


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