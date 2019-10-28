بفستان أنيق.. كارول سماحة تبهر متابعيها على إنستجرام

حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.



ظهرت كارول سماحة فى الصورة بإطلالة لافتة وأنيقة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستانا طويلا تميز بأكمامه الشفافة المطرزة بالتطريزات الراقية التى زادت من جمال الفستان، وقد حمل التصميم توقيع المصمم Ziad Nakad.



وتزينت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بمجوهرات فخامة وراقية من Michael Oro Jewellery، فيما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابية.



