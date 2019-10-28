Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أنيق.. كارول سماحة تبهر متابعيها على إنستجرام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:35 م
كارول سماحة
كارول سماحة
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

ظهرت كارول سماحة فى الصورة بإطلالة لافتة وأنيقة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستانا طويلا تميز بأكمامه الشفافة المطرزة بالتطريزات الراقية التى زادت من جمال الفستان، وقد حمل التصميم توقيع المصمم Ziad Nakad.

وتزينت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بمجوهرات فخامة وراقية من Michael Oro Jewellery، فيما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تشارك الجمهور بقصيدة غنتها في مهرجان سوق عكاظ

بـ كاش مايوه.. كارول سماحة تصدم متابعيها بإطلالة جذابة مع ابنتها

رغم التوتر على الحدود مع إسرائيل.. كارول سماحة تعلن موعد حفلها في لبنان

بعد تعرضها للتنمر بسبب التجاعيد.. كارول سماحة ترد بإطلالة جريئة

بفستان لافت.. بلقيس تبهر متابعيها بإطلالتها فى الكويت

بفستان أسود أنيق .. بلقيس تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

ترشيحاتنا

أغرب حفل زفاف.. العروسة بالبدلة والعريس بفستان أبيض مكشوف

بعد احتجازها بالجمارك.. أخيرا فولفو volvo xc40 بتصميم جديد مثير للجدل في مصر | أسعار ومواصفات

احذر.. هذا الهاتف سيتوقف عن العمل خلال أيام

احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالة إلى أردوغان

بإطلالة غير تقليدية.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الهالوين .. ابنة كايلي جينر تستنسخ إطلالة والدتها المثيرة

احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)

بفستان أنيق.. كارول سماحة تبهر متابعيها على إنستجرام