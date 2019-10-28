مايا مرسي: حملة احميها من الختان وصلت إلى أكثر من 4 ملايين مستهدف

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعها الدوري الثاني، وذلك لعرض جهودها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة.



وبحسب بيان، الاثنين، عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة عن فخرها وسعادتها بالنجاح الذي حققته اللجنة الوطنية خلال الاشهر القليلة الماضية، والذي يعكس اهتمام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها خاصة ختان الإناث، حيث تولي جميع أجهزة الدولة المعنية اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، كما لاقت أنشطة اللجنة وإنجازاتها إشادات دولية عديدة خلال الفترة الماضية مما يعكس نجاح اللجنة وتحقيقها أصداء دولية، لافتة إلى أن الشراكة بين المجلسين تعد الأولى من نوعها.



وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الأنشطة التي قامت بها اللجنة نجحت فى الوصول إلى ما يزيد عن 4 ملايين ومائة ألف مستهدف من خلال حملة "احميها من الختان" التي أطلقتها اللجنة بجميع محافظات الجمهورية خلال الأربعة أشهر الماضية.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن تضافر جهود أعضاء اللجنة وتنسيقها خلال الفترة الماضية هو الذى أحدث الفرق وأثبت نجاح العمل كفريق، لافته الى أن اللجنة الوطنية سوف تعقد اجتماعها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لعرض جهود اللجنة خلال تلك الفترة، وأكدت أن المجلس سوف يخصص حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام وللتوعية بقضية ختان الإناث ضمن نشاط اللجنة الوطنية تحت شعار "احميها من الختان" بهدف تركيز جميع الأنشطة على هذه القضية الهامة، وأوضحت أن نشاط اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية تضمن إطلاق حملة طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر لتوصيل رسائل الحملة إلى كل سيدة داخل منزلها، من خلال الاستعانة بأكثر من 5 آلاف قيادة نسائية على أرض الواقع هن الرائدات الريفيات.



ووجهت الدكتورة مايا مرسى، خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، على عزم الوزارة العمل على مواجهة تطبيب ختان الإناث، مؤكدة أنه تحرك فريد ومميز من الوزارة على هذا الملف الذى يعد من أهم ملفات الوزارة حاليًا، ويعد إنجازًا هامًا، كما وجهت تحية تقدير لكل من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام لجهودهما فى تطبيق ونفاذ القانون لجريمة ختان الإناث، مؤكدة أنهما ذراعان من أهم أذرع الدولة، لافته إلى أن الفترة السابقة شهدت تقديم العديد من الشكاوى المتعلقة بختان الإناث وقد لاقت حراكًا سريعًا من جهتيهما.



كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية خاصة الى الإعلام المصرى بجميع أدواته لمساندته جهود اللجنة الوطنية فى نشر الأخبار الخاصة بأنشطة وفعاليات اللجنة وهذا يعد من أسباب نجاحها.



وأعربت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بإنجازات اللجنة الوطنية في هذه المدة القصيرة مشيرة إلى أهميتها لتسريع وتيرة الجهود وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وفي هذا السياق عرضت نشأة اللجنة الوطنية، وبداية عملها وفرق العمل الداعمة التي تم تشكيلها، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحليل وتقييم الوضع الراهن لهذه العادة في مصر بإجراء تحليل استراتيجي متضمن نقاط القوة والتي شملت وجود استراتيجيات والدراسات وأوراق السياسات الداعمة لهذه القضية، وتصديق مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة والطفل، والتشبيك مع الشركاء ووجود أجهزة تنفيذية داعمة ومؤمنة ومؤيدة لمكافحة هذه الجريمة ورفض المؤسسات الدينية (الاسلامية – المسيحية) لختان الإناث، وكان من أهم التهديدات أو نقاط الضعف أنه مازالت هذه الجريمة تمارس في سرية تامة في بعض المناطق الجغرافية والعادات والتقاليد الموروثة، وتلاها وضع خطة متعددة المحاور آخذة في اعتبارها مجابهة التحديات ونقاط الضعف بهدف القضاء على هذه الجريمة ، كما عرضت ملخصًا تنفيذيًا لأنشطة اللجنة الوطنية.



وكشفت الدكتورة عزة العشماوى عن إستقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من الاستشارات والاستفسارات حول ختان الإناث والتي وصلت لعدد 1527 منذ بدء حملة "احميها من الختان" في 13 يونيو 2019 وحتى الآن معربة عن سعادتها باستقبال الخط الساخن مكالمات للمشورة من الفتيات أنفسهن، والتي وصلت لنسبة 6% من إجمالي المتصلين والمستفيدين، والمفاجاة أن نسبة 45% من البلاغات والاستفسارات كانت من الاباء وهذا يعد أكبر دليل على نجاح الحملة فى تغيير الموروثات الثقافية على أرض الواقع.



فيما عرض الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية ومنتدى منظمات المجتمع المدني المنبثق منها جهود المنتدى خلال الفترة الماضية، وأشار الى بعض الأنشطة المقترح عقدها خلال ملتقى الجمعيات الأهلية المزمع عقده خلال حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة منها تنظيم ندوات مع كافة الجهات الرسمية والوزارات المعنية للتعرف على الجهود وتحقيق التكامل فيما بينها، فضلًا عن تنظيم حوارًا حول الأدوار التي تقوم بها الشبكات المعنية بمناهضة العنف ورؤيتها المستقبلية.



وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن قضية ختان الإناث هى قضية قومية تحتاج الى تنسيق الجهود، وهو مايحدث الآن من خلال عمل اللجنة الوطنية، وتابع أنه سوف يتم تنسيق الجهود مع منتدى منظمات المجتمع المدني بقيادة الدكتور نبيل صموئيل، واقترح مجموعه من الأنشطة لتضمينها خلال حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام من بينها تخصيص أتوبيس متنقل بالمحافظات للتوعية بالقضية.