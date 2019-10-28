حديقة الحيوان: الفيلة نعيمة عاشت 40 سنة وكانت وجبتها المفضلة الأرز باللبن.. فيديو

كشف الدكتور محمد رجائى مدير حديقة الحيوان، طرق الحفاظ على الحالة النفسية للحيوانات، قائلًا، اننا نحاول الحفاظ على "مود " الحيوانات من منطلق الرفق بهم، مضيفًا ان التقنيات الجوية لها تأثير على الحيوانات ونحاول توفير أجواء ملائمة لهم فى الحديقة.



وأوضح مدير حديقة الحيوان عبر حواره فى برنامج "صباح الورد " على قناة " تن " أن الفيلة نعيمة كانت وجبتها المفضلة "الارز باللبن" واشار الى انها عاشت 40 سنه ومتوسط أعمار اقرانها أقل بكثير لأنها تعانى من الصيد الجائر ومن سوء التغذية وغيرها .



وتابع مدير حديقة الحيوان أن الفيلة كريمة عاشت 60 سنة وعالميًا يعتبر سنا خرافيا مضيفًا ان وحيد القرن عاش 54 سنة ومتوسط عمره 45 سنة.



واكد ان خلال أيام البرد نحرص على تغذية الحيوانات بأطعمة تمنحهم الدفء والتأمين والحفاظ عليهم طوال الليل ومواجهة التقلبات الجوية بالرعاية البيطرية والعناية الشديدة.

