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محافظات

ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
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أحمد على
نظمت مؤسسة المنارة الخيرية للتدريب وخدمة المجتمع بالغربية اليوم مبادرة ابتسامة لمرضي أطفال السرطان بمركز أورام طنطا، فيما قدمت احتفالية بالأطفال الذين انتهوا من مرحلة العلاج بالكيماوي، وذلك تشجيعًا للأطفال ورفع الحالة المعنوية والمصابين المقبلين علي إنهاء فترة العلاج.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبري مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز، وبحضور المحاسب جمال نصار رئيس مجلس إدارة الجمعية ، و منار مدحت نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأكد المحاسب جمال نصار رئيس مجلس الإدارة أن المبادرة هدفها الرئيسي هو إدخال البهجة والسرور علي الأطفال المتعافين والمرضي لتحسين الحالة النفسية حتي يقهروا هذا المرض اللعين، كما وعد بتكرار تلك المبادرة " مبادرة ابتسامة " بشكل دوري لأطفال جدد، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إدخال الفرحة للأطفال من خلال الدعم المعنوي.

وأضافت منار مدحت نائب رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تحفيز وتشجيع الأطفال بعد الانتهاء من مرحلة العلاج بالكيماوي، وعلي تخطي الأطفال المصابين بمرض السرطان العلاج، وذلك من خلال استعداد نفسي علي أيدي استشاريين ومتخصصين، وذلك من خلال جلسات أسبوعية، وهذا هو الهدف من مبادرة ابتسامة أن يكون للطفل هدف وأمل في تحمل آلام العلاج بالدعم النفسي لهم.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف الخولي مدير العلاقات العامة بمركز الأورام، والمهندس سامح حبيب عضو مجلس النواب، وماهر شتيه عمدة نجريج، والكابتن ياسر عبدالعظيم مدرب حراس مرمي، والمهندس عصام الشريف أمين العمال بحزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المنارة الخيرية، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وأهالي الأطفال.
ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور
ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور
ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور
ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور
ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور
ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور
ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور
ابتسامة.. مبادرة لتشجيع مرضى أطفال السرطان على التعافي.. صور
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