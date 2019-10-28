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محافظات

تحذير لمزارعي الإسماعيلية.. خطوات مكافحة أمراض تصيب البنجر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:07 م
محصول البنجر
محصول البنجر
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انجي هيبة
حذرت ادارة المكافحة بزراعه الاسماعيلية مزارعي محصول بنجر السكر من ظهور مرض تبقع الاوراق السركسبوي. خاصة بعد ظهوره في القنطرة شرق وغرب.

وقال المهندس محمد فؤاد مدير ادارة المكافحة بالقنطرة شرق في تصريحات خاصة لصدي البلد ان مرض تبقع أوراق محصول البنجر من اخطر الامراض خصوصا في المناطق الرطبة مما يسبب نقص كبير فى المحصول كما ونوعا.

واشار الي انه من اهم أعراض المرض، ظهور بقع بنية دائرية صغيرة علي الاوراق تتكون علي الاوراق الكبيرة ف البداية ثم تظهر علي معظم الاوراق مع تقدم الاصابة ، موضحا تظهر البقع في بدايتها بلون مبيض ثم يتحول لونها الي اللون البني المائل للاحمرار او الارجواني.

واضاف: عندما تكون الظروف البيئية ملائمة لانتشار المرض نلاحظ تكون أعداد كبيرة من البقع ثم تصفر الورقة وتموت ، موت عدد من الأوراق يدفع النبات إلى تكوين أوراق جديدة لا تلبس أن تصاب هي الأخرى بالمرض ثم بعد فترة تموت نتيجة زيادة عدد الأوراق المتكونة - وتستطيل منطقة التاج وتتحول إلى الشكل المخروطي.

وعن طرق المكافحة، اوضح المهندس فؤاد ان من أهمها الإعتدال في التسميد وخاصة التسميد الأزوتي، تحسين العمليات الزراعية المختلفة من حرث وعزيق وغيرها، كذلك الاعتدال في الري وتحسين الصرف مع مراعاة عدم التعطيش أثناء موسم النمو، التخلص من الحشائش التي تعمل على زيادة الرطوبة حول النباتات أو قد تكون عوامل اخرى للمسبب المرضي.

واضاف ان علي المزارع في بداية ظهور الإصابة يرش النباتات بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها مثل المبيد أوبص (Opus %12.5 ) بمعدل 1سم / لتر أو مبيد سكور (Score 25%) بمعدل 0.5 سم/ لتر ماء.
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