بروتوكول تعاون بين زراعة الشرقية وجامعة الزقازيق

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالشرقية وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق لتنفيذ دورات تدريبية وقوافل إرشادية وندوات توعية للمهندسين الزراعيين والمزارعين والمربيين وذلك لتنمية مهارات العاملين بقطاع الزراعة، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والدكتور أسامة محمد عبد المنعم عميد كلية الزراعة.



أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية ستقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لتفعيل البروتوكول الموقع وتنفيذ الخطة الموضوعة به لتدريب المهندسين والمزارعين على التصنيع الغذائي وإدارة المنزل والتفصيل لتحويل المنزل الريفي إلى منزل منتج وليس مستهلك ورفع كفاءة المهندسين والمزارعين والمربين من خلال التدريب المستمر في كافة مجالات الزراعة لرفع إنتاجية الفدان والمحاصيل الزراعية.



ومن جانبه أوضح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم للمحافظة وتسخر كافة إمكانياتها وخبراتها العلمية للنهوض بمجالات الزراعة باعتبار أن الشرقية محافظة زراعية، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول سيقوم بتوفير تدريب جيد للمهندس والمزارع على طرق الزراعة الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان والمحاصيل الزراعية وذلك بمشاركة أساتذة وعلماء كلية الزراعة لما لهم من خبرات علمية واسعة في هذا المجال.