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توك شو

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المشاركين بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:33 م
السيسي يلتقط صورا
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المشاركين
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قسم التوك شو
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط بعض الصور التذكارية مع المشاركين بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، ولأول مرة منذ 20 عاما، خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 متخصص من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
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