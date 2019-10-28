سعره يصل إلى 3 مليون جنيه .. حديقة الجيزة تكشف عن أسعار الحيوانات.. فيديو

قال الدكتور محمد رجائى مدير حديقة الحيوان بالجيزة، ان خطة الإكثار اعتمدت على التغذية الجيدة والوقاية والرعاية البيطرية و الإثراء البيئي "محاكاة الحيوان بالبيئة المماثلة لبيئته " .



وتابع مدير حديقة الحيوان ، فى حواره على برنامج "صباح الورد " فى قناة "تن " اننا نقوم بعملية البدل بين الحيوانات الموجودة فى مصر والدول الأخرى ، مضيفًا انه في مارس 2019 قمنا بعملية بدل مع سلوفينيا الكنجارو الأحمر وحصلنا على ولاتين منه .



وأكد مدير حديقة الحيوان، ان أسعار الحيوانات باهظة الثمن فالزراف يصل الى مليون جنيه مصرى والفيل 3 مليون مصرى .



واردف انه خلال الشهور القادمة سوف يكون هناك عملية بدل مع دول أخرى للحصول على 3 زراف وفيل افريقى و2 وحيد القرن ، مشيرًا الى ان الزيادة فى الاعداد غير مطلوبة حتى لا يحدث صراعات بينهم ، بالاضافة الى حل مشكلة الزيادة فى التغذية .