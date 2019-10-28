اليوم .. إعادة عرض مسرحية يوم أن قتلوا الغناء

قرر فريق عمل مسرحية " يوم أن قتلوا الغناء " للفنان ياسر صادق، فتح العرض لمدة أسبوع حيث تم تحديد عرض المسرحية ابتداء من اليوم الاثنين إلى الأحد المقبل، على مسرح الطليعة بالعتبة في تمام الساعة السادسة مساء.



يشارك في بطولة العرض الفنانون ياسر صادق، وشادي سرور، وطه خليفة، ومحمد ناصر، وألحان المهدي، وهايدي رفعت، وحمادة شوشة، وآداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، وموسيقى العرض من ألحان أحمد نبيل، وتصميم ديكور محمد سعد، وملابس مروة منير، وتعبير حركي عمرو باتريك، وإخراج تامر كرم.



"يوم أن قتلوا الغناء يقدم للعام الثالث على التوالى، بعد تحقيقه نجاحا جماهيريا كبيرا منذ بدء عرضه، وتدور أحداث المسرحية حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسرالكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.



