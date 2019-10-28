الدوري السعودي.. تغير موعد مباراتين لارتفاع درجات الحرارة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغيير موعد مباراتين، بين الفيصلي وضمك، والعدالة والحزم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).



واعتمدت اللجنة إنطلاق مباراة الفيصلي وضمك، يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة إلا خمس دقائق مساءً، بدلًا من الثانية وخمس دقائق ظهرًا.



كما تم تعديل موعد مباراة العدالة والحزم، السبت المقبل، من الـ 02:00 إلى الـ 04:40، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.