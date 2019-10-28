احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)

في واقعة محزنة، هاجم كلب مفترس طفلة عمرها 5 أعوام، وشوه وجهها، متسببًا في إصابتها بعاهة مستديمة، وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة أن الطفلة احتاجت إلى 36 غرزة في أعقاب هجوم الكلب عليها.



ووقع الحادث عندما توجهت الطفلة "مولي" برفقة والدتها "شارمين بيريسفورد"، وهي من مقاطعة "ورسترشاير" في إنجلترا، إلى منزل مالكة الكلب من أجل شراء أثاث تم الإعلان عنه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث انقض الكلب على الطفلة آنذاك.



وأفاد تقرير الصحيفة بأن محكمة جزئية في بلدة "شلتنهام" البريطانية أدانت مالكة الكلب "جولييت مارش"، بسبب امتلاكها كلب خارج عن السيطرة بشكل خطير.



ونقلت "ديلي ميل" عن والدة الضحية قولها إن طفلتها تعتبر محظوظة كونها مازالت على قيد الحياة، حيث كان من الممكن أن يودي الكلب بحياتها في هذا اليوم، مشيرة إلى أنها لم تكن تدري بوجود كلب في منزل "مارش" عندما توجهت برفقة ابنتها لشراء أثاث من هناك.



وتابعت موضحة أنها تركت الطفلة بمفردها، وبعد بضع دقائق سمعت صوت صراخها، وعندما توجهت للاطمئنان عليها، صُدمت لدى رؤية أن الكلب قد مزق وجهها.



وأشارت "بيريسفورد" إلى أن مالكة الكلب كانت مترددة حيال طلب المساعدة في أعقاب الحادث، واضطرت هي إلى أن تطلب منها الاتصال بالإسعاف أكثر من مرة؛ وبالرغم من أنها لم تكن تنوي في البداية مقاضاة "مارش"، إلا أن الأطباء الذين عالجوا طفلتها أخبروها بأن الكلب الذي هاجم الصغيرة هو كلب مفترس شديد الخطورة.



وأمرت المحكمة مالكة الكلب بأداء أعمال تطوعية لمدة 60 ساعة، وكذلك تم تغريمها مبلغ يُقدر بنحو 775 جنيه إسترليني، إلى جانب رسوم إضافية بقيمة 85 جنيهًا إسترلينيًا.