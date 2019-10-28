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ثقافة

المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:45 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، 140 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير.

ونوه الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إلى أن تلك القطع التي تم نقلها تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأشار إلى أن من أجملها تمثال للملك خفرع من الالباستر وتمثال للكاهن كاي من الحجر الجيري الملون يصور الكاهن جالسا على مقعد له مسند نصفي من الظهر وبجانب قدمه اليسرى يوجد تمثال صغير لزوجته حفر اعلاه القابها اما بجانب القدم اليمني يوجد تمثال آخر صغير لأبنه،واصفا إياه بأنه أحد روائع الفن في عصر الدولة القديمة والذي تم العثور عليه داخل مقبرة الكاهن كاي بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض هذين التمثالين بقاعة عرض الدولة القديمة بالمتحف الكبير.
   
كذلك من القطع الهامة أيضا 4 قطع أثرية ثقيلة، تضم ناووس  للملك سنوسرت الأول وتابوت للأميرة نيوتوكيرس وعتب لساحورع  وهريم صغير الحجم لأحد النبلاء يسمي إيبي.
المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة.. صور
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