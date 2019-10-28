بمشاركة 31 دولة.. أسوان تستضيف منتدى الشباب العربى الإفريقى في ديسمبر

أحداث وفعاليات وأنشطة عديدة تشهدها محافظة أسوان عروس الجنوب المشتى العالمى خلال هذه الفترة عقب تسليط الأضواء عليها وخاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .



وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء على أحد هذه الفعاليات التى سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة فى هذا الشأن حيث ستقوم المحافظة بإستضافة منتدى الشباب العربى الإفريقى العاشر تحت عنوان " التعاون العربى الإفريقى الشبابى " بمشاركة 31 دولة والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة ، وأكثر من 300 شاب وفتاة بمختلف الدول العربية والإفريقية والذى ينظمه الإتحاد العربى للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية .



وللتعرف على هذا المنتدى إلتقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان برئيس الإتحاد ممدوح رشوان حيث رحب المحافظ بتنظيم هذا المنتدى الشبابى على أرض أسوان والذى يأتى ضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية والعلمية مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحويل أسوان إلى مركز إقليمي وقاري لتوطيد العلاقات بين الدول ، مع تحقيق التقارب بين الشعوب ، وخاصة فى ظل القواسم المشتركة بينها والتى يأتى فى مقدمتها الأنشطة التى يقوم بها الشباب والمرأة .



ووجه المحافظ إلى الإعداد الجيد وضرورة تحقيق العديد من المكتسبات لتنظيم هذا المنتدى من ضمنها وجود مشاركة للشباب الأسوانى للتفاعل مع أقرانهم فى الوطن العربى وأفريقيا ، بجانب تحويل تمكين الشباب والمرأة إلى واقع فعلى بتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مع إمكانية إستضافة بعض المستثمرين ورجال الأعمال لطرح الخريطة الإستثمارية للمحافظة وخاصة المشروعات كثيفة العمالة.



ومن جانبه أوضح ممدوح رشوان بأن المنتدى العاشر للشباب العربى الإفريقى سيقام تحت مظلة جامعة الدول العربية ليشكل منبرًا إقليميًا لإستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يتناول المنتدى 4 قضايا رئيسية هى التراث وحوار الثقافات ، مع تمكين الشباب والمرأة ، بجانب قضايا الشباب مثل البطالة والهجرة الغير شرعية والإرهاب الإلكترونى عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، بالإضافة إلى قضايا المياه وترشيد الإستهلاك.



وأشار إلى أن المنتدى سينطلق بمدينة الأقصر يوم 20 ديسمبر ويختتم بمدينة أسوان يوم 26 من نفس الشهر حيث سيشهد جلسات عامة وورش عمل ، علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا ، فضلًا عن حملات للتوعية ضد إستخدام أكياس البلاستيك ونظافة نهر النيل وأيضًا لإستبدال صنابير المياه بأخرى موفرة للإستهلاك ، كما سيتم إنطلاق ماراثون ودورة رياضية خلال فترة المنتدى مع تنظيم برنامج سياحى للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية .

