بعد رفده تعسفيا.. عامل يسرق خزينة مصنع بقليوب ويضرم النيران فيه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة احتراق مصنع للبلاستيك بقليوب وسرقة خزينة بداخله من مكتب الإدارة؛ حيث تبين أن وراء الواقعة عاملا سابقا بالمصنع شوهد بكاميرات المراقبة يخرج ومعه الخزينة قبيل الحريق وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من قسم شرطة قليوب بشأن نشوب حريق بمصنع لتكسير البلاستيك مقام على مساحة 200 متر تقريبًا ملك "وليد ر ع " وأتت النيران على ماكينة تكسير البلاستيك والمادة الخام لحبيبات البلاستيك ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمصنع تبين خروج أحد العاملين السابقين، ويدعى حازم من داخل المبنى قبل نشوب الحريق مباشرة، حاملًا خزينة صغيرة الحجم على يده من الغرفه المخصصة للإدارة.





بسؤال مالك المصنع قرر سرقة الخزينة من مكتب الإدارة وبداخلها مبلغ مالي يقدر بحوالي 30 ألف جنيه، وأتهم "حازم ج ع" سن 25 عامل السابق اتهام في 3 قضايا "سرقة متنوعة و نشل" وجرى فصله من العمل قبل أسبوعين من سرقة الخزينة وإشعال الحريق بالمصنع.





وعقب تقنين الإجرءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم تنسيقا وأمن المنوفية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، حيث قرر أنه في اليوم السابق لارتكاب الحادث حوالي الساعة السابعة مساءا دخل إلى المصنع حال تبديل ورديات العمال والاختباء أسفل سلم المصنع





وعقب انصراف العمال في التاسعة من صباح يوم الحادث صعد إلى الطابق الثاني ( مبنى الإدارة ) للاستيلاء على الخزينة، وعقب ذلك أضرم النيران بمكان الحادث وذلك بوضعه إسطوانه غاز أسفل ماكينة تكسير البلاستيك بالطابق الأرضي وإشعال النيران بالقرب منها، وكسر الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالي الموجود بداخلها وقدره 20 ألف جنيه.



