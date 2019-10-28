اتحاد جدة يكشف حقيقة التعاقد مع مدرب الأهلي السابق

كشف نادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة التعاقد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي السابق، لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.



ووفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" السعودية، فإن يحيى بخش رئيس المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، نفى التقارير التي ربطت بالتفكير في التعاقد مع مارتن لاسارتي مدرب الأهلي السابق.



وأكد بخش خلال التصريحات التي نشرتها الصحيفة السعودية، أن لا يوجد أي نية لدى الإدارة للتعاقد مع لاسارتي، خاصة أنّ جماهير النادي أعربت عن غضبها الشديد بسبب تداول خيار التعاقد مع خيار ضعيف بقيمة لاسارتي.



وكان لاسارتي رحل عن تدريب الأهلي بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز 1-0، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

