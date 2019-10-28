السيسي: المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة الإنسانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية.



وقال السيسي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة "السلام"، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية".



وأضاف السيسي أن "العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل، ونحن كمعاصرين لهذا التطور نقبل هذا، ليس كتحد، ولكن كتطور إنساني نتفاعل معه بشكل إيجابي نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات التي تنشأ عنه".



ورحب الرئيس السيسي بالمشاركين في المؤتمر، معربا عن تمنياته بالتوفيق لهم في فعاليات المؤتمر خلال الفترة التي سيعقد فيها، داعيا أن ينتهزوا الفرصة خلال تواجدهم بشرم الشيخ للاستمتاع بالمناخ والجو الرائع خلال هذه الفترة، وعدم الاكتفاء بممارسة أنشطة وفعاليات المؤتمر فقط.



كما وجه شكره للقائمين على المؤتمر، وكل من ساهم في الإعداد والتجهيز له حتى يخرج بهذا الشكل الجيد، مرحبا بجميع المشاركين في المؤتمر باسمه واسم كل المصريين في مدينة شرم الشيخ.