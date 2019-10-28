ميدو جابر يخطط للرحيل عن مصر المقاصة فى الشتاء

بدأ ميدو جابر الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة فى التخطيط للرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويعيش ميدو جابر حالة كبيرة من الغضب داخل أركان المقاصة نتيجة خروجه من حسابات أحمد حسام ميدو المدير الفنى خلال الفترة الماضية واستبعاده من جميع المباريات التى خاضها الفريق فى الجولات الأخيرة من الدورى.



وأخطر ميدو جابر المحيطين به فى نادى مصر المقاصة إنه ينوى الرحيل عن الفريق خلال الشتاء المقبل حال استمرار استبعاده من المشاركة فى المباريات مع الفريق.



ويرى ميدو جابر أن أحد أهم أسباب عودته من جديد للمقاصة بعد رحيله عن الأهلى هو المشاركة فى المباريات من أجل استعادة مستواه المعهود والدخول فى حسابات منتخب مصر.