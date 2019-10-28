محافظ القليوبية: دور المواطن لا يقل عن دورنا في مواجهة الطقس السيئ



وطالب المحافظ من إدارة مرور القليوبية العمل علي إعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات علي مستوي المحافظة حتي لاتصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار، وخاصة وأن المحافظة تتوسط الطرق الزراعي والغقليمي والحر وجميعها طرق هامه وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوي حتي لا تحدث أزمات.



وقال المحافظ إن غرف الطوارئ الخاصة بالمحافظة نجحت في الاختبار الأول للأمطار وعليه فهي مكلفة برفع الحالة لحين إنتهاء فصل الشتاء مشيرا إلى أهمية مراجعة عمليات الرصف في بعض المناطق التي كشفت الأمطار أنها تعاني من مشكلة في تجمع مياه الأمطار مما يتسبب في برك طينية ومستنقعات.



أكد المحافظ أن دور المجتمع والمواطنين لا يقل أهمية عن دور الأجهزة التنفيذية في مواجهة آثار الطقس السيئ موجها الشكر لكل من ساهم في المواجهة وحتي برفع المياه من أمام منزله أو محله قائلا "الدور التنفيذي لا يكتمل إلا بالمشاركة الشعبية".



وجه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بضرورة مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطريق الحر بنها شبرا الخيمة بعد أن شهد الطريق تجمعات مياه خلال موجة الطقس السيئ الأسبوع الماضي.كما طالب المحافظ مراجعة شبكات التصريف بالمناطق الساخنة والأنفاق والكباري بنطاق المحافظة ومنها الأماكن التي كشفت الموجة عن وجود مشاكل بها أو عدم كفاءة لبالوعات صرف الأمطار.جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة المحافظ وحضور والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية ومسئولي ووكلاء الوزارات ومديري المصالح بالمحافظة.ووجه المحافظ لفريق الطوارئ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي علي جهودهم في تخطي موجة الطقس السيئ الأسبوع الماضي دون أزمات تذكر، مشيرا إلي أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار طوال فصل الشتاء، مشيدا ببعض الجهات التي أدت دورها بكفاءة لمواجهة الطقس ومنهم من قام بالعمل بيديه في نطاق الوحدة المحلية الخاصة به لمنع أي أزمات.وكرر المحافظ توجيهاته بمتابعة منظومة صرف الأمطار والنقاط الساخنة بالكباري والأنفاق وتعيلة بعض المناطق هندسيا لمنع تراكم مياه الأمطار.وكلف المحافظ المسئولين رفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.