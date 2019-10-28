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فن

محمود العسيلي ينشر صورته من داخل الطائرة.. والجمهور: هتوحشنا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:04 م
محمود العسيلى
محمود العسيلى
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رنا اشرف
نشر المطرب محمود العيسلي عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له في مطار القاهرة الدولي من داخل الطائرة.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورة محمود العسيلي كالتالي:

توصل بالسلامة
مسافر فين
هتوحشنا
انت رايخ فين ولا جاي منين

جدير بالذكر استعداد محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل، بمناسبة اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث يضع اللمسات النهائية تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعتمد محمود العسيلي، على طرح الأغاني الخاصة به في شكل أغاني سينجل بعيدًا عن الألبومات، كما يقوم بتصويرها على شكل فيديو كليب، وتحقق الأغاني الخاصة به نجاحًا كبيرًا جدًا.
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