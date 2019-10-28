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محافظات

النظافة والدفع الإلكتروني.. أهم قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:12 م
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية إقرار اول كراسة شروط لمشروع جمع المخالفات في إطار جهود المحافظة لمواجهة ازمة النظافة بالمحافظة مشيرا ان الكراسة ثمرة جهود عدة جهات بالتنسيق مع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة المحافظ وحضور والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية الدكتور عواد احمد السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية ومسئولي ووكلاء الوزارات ومديري المصالح بالمحافظة

من ناحية اخري شكل المحافظ لجنة لمتابعة تنفيذ منظومة الدفع الإليكتروني الذي بدأ تنفيذه في مجالس المدن مشيرا انه جري توزيع 560 ماكينة دفع علي مستوي مجالس المدن مشيرا انه هناك بعض المشاكل التقنية التي تواجه المنظومة مما تسبب في توقفها في بعض المجالس مكلفا اللجنة بحل كل هذه المشاكل.
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