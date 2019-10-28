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أخبار العالم

قرار كويتى جديد بشأن الطائرات المسيرة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:58 م
طائرة مسيرة «درونز»
طائرة مسيرة «درونز» - أرشيفية
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مـــــيـــــــــــــس رضــــــــــا
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاثنين، حظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار (الدرونز) دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إن "القرار يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات دون طيار بمختلف أحجامها التي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية".

ويلزم القرار الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات على أن يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

وخلال الأشهر الماضية، نشرت الكويت حوادث تتعلق بالطائرات المسيرة والتى اعتبرتها الجهات الأمنية اختراقًا أمنيًّا.
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