إلغاء اشتراك مواطنين.. حملات لوقف استخدام مياه الشرب في الزراعة بالوادي

اكد المهندس مجدي الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد ، ان الوحدة المحلية تواصل ملاحقة المتسببين في اهدار مياه الشرب واستخدامها في الاغراض غير المخصصة لها ، مضيفا انه تم قطع مياه الشرب وإلغاء الاشتراك عن 12 مواطنًا في مناطق أرض السلام وتقسيم جمعية إسكان المهندسين، بمدينة الخارجة، لاستخدامها في أغراض الزراعة.



وقال انه إلغاء الاشتراك مع الحالات الـ12 بسبب استخدام مياه الشرب في أغراض الزراعة، ومخالفة شروط التعاقد والترخيص الامر الذي يتسبب في نقص مياه الشرب ومنع وصولها للاماكن الاخري .



وأشار إلى تنفيذ القرار من خلال لجنة فنية مشكلة من مرفق المياه بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، مع استمرار حملات التفتيش والمتابعة لتمشيط جميع الأحياء السكنية في المدينة، خاصة مناطق الامتداد العمراني والتقسيمات السكنية الجديدة، في مناطق "أرض السلام – أرض المعلمين – النور – المهندسين"، وجميع الأحياء السكنية، والتي تشهد معدلات زائدة في استهلاك المياه بسبب استهلاكها في غرض الزراعة، وهو ما يخالف في الأصل القانون وبنود التعاقد لتخصيص أراضى للإسكان وبناء منازل.

