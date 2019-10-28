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رياضة

نجم بيراميدز يقترب من الأهلي خلال الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:58 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يسعى لتدعيم خط الوسط خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في ظل حاجة الفريق لهذا المركز.

وأكدت القناة أن الفريق يسعى للتعاقد مع ايريك تراوري نجم فريق بيراميدز خلال موسم الانتقالات الشتوية خاصة في ظل علاقة الناديين الجيدة خلال الفترة الحالية حيث قام مسؤولو الأهلي باستطلاع رأي تراوري في الأمر وابدى موافقته.

وأضافت القناة أن الأهلي سيقدم عرضا رسميا من أجل ضم اللاعب خاصة وأنه يجيد اللعب في مركز خط الوسط وصانع الألعاب.

وتابعت القناة أن الأهلي يسعى لضم اللاعب مقابل مبلغ مادي فقط دون الحاجة لرحيل لاعب عن الفريق لـ بيراميدز ضمن الصفقة.


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