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أخبار البلد

أمين عام الشراكة يبحث مع مسئول صيني تعزيز التعاون لخدمة إفريقيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:16 م
السفير محمود المغربي
السفير محمود المغربي
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أ ش أ
بحث السفير محمود المغربي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مع اكسو جيانبينج "Xu Xiangping" مدير عام وزارة التجارة بمقاطعة "هونان" الصينية، تعزيز أطر التعاون الثلاثي بين مصر والصين لخدمة أغراض التنمية في إفريقيا.

وذكرت الخارجية اليوم الاثنين أن اللقاء يأتي ف إطار الاهتمام المصري بالمساهمة في بناء قدرات الكوادر الإفريقية، والإيمان بأهمية دعم مشروعات التعاون جنوب جنوب.

ورحب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالمسار المتميز للعلاقات الثنائية وبرامج التعاون بين البلدين، فضلًا عن نتائج القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يعكس اهتمام الجانب المصري بالمبادرة وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما أكد السفير محمود المغربي تطلع الوكالة لاستشراف آفاق التعاون الثلاثي مع الشريك الصيني للدفع قدمًا بمسار التنمية في القارة الإفريقية بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية.

من جانبه، أكد المسئول الصيني الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، باعتبارها قلب وبوابة القارة الإفريقية، مشددًا على تطلعه إلى دفع التعاون في المجالات المختلفة.

ويقوم المسئول الصيني حاليا بزيارة إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لبحث فرص التعاون القائمة والمستقبلية مع مصر في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
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