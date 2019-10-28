Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قميص حديد مبطن بالفوم.. عيسى زيدان يكشف الطريقة الآمنة لنقل الآثار.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:48 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
كشف د.عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عن طريقة تغليف 140 قطعة أعلنت وزارة الآثار اليوم "الاثنين" نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات.

وقال زيدان إن عملية التغليف تمت بوضع كل قطعة داخل قميص من الحديد المبطن بالفوم، وحرص فريق العمل على إجراء مسح راداري شامل قبل عملية النقل وتوثيق ثلاثي الابعاء للوقوف على أماكن الضعف والقوة بكل قطعة.

وأشار إلى أن تلك القطع سوف يتم عرضها على الدرج العظيم؛ وبذلك يصل عدد القطع التي تم نقلها لعرضها عليه إلى ٤٢ قطعة أثرية ثقيلة. 

وأضاف زيدان أن فريق العمل من إدارة الترميم الأولي ونقل الآثار ومركز الترميم  وادارة مخازن الآثار وإدارة المتحف المصري بالتحرير حرصوا على اتباع أعلى معدلات الامان في عمليات الاستلام والتغليف والترميم الاولى لجميع القطع الأثرية  الصغيرة والمتوسطه الحجم.

وأوضح أنه من بين تلك االقطع صندوق من الخشب للملكة حتشبسوت بداخله لفائف من الكتان وإحدى الاسنان الخاصة بها، منوها بأنه تم وضع الآثار داخل معامل مركز الترميم للبدء في أعمال الترميم والصيانة اللازمة لها.

وأكد أن عملية النقل تمت وسط إجراءات امنية وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، اما عملية نقل القطع الثقيلة فتمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.
قميص حديد مبطن بالفوم.. عيسى زيدان يكشف الطريقة الآمنة لنقل الآثار.. صور
قميص حديد مبطن بالفوم.. عيسى زيدان يكشف الطريقة الآمنة لنقل الآثار.. صور
قميص حديد مبطن بالفوم.. عيسى زيدان يكشف الطريقة الآمنة لنقل الآثار.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول قطع أثرية ضخمة لـ المتحف الكبير لعرضها بالدرج العظيم فى حفل افتتاحه..صور

شاهد .. 4 قطع أثرية ضخمة في البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير.. صور

توثيق وفحوصات وتغليف.. عيسى زيدان يكشف خطوات ما قبل نقل الآثار

ترشيحاتنا

وفاة المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق في حادث سيارة بالشيخ زايد

اندلاع حريق في المتحف الإسلامي داخل المسجد الأقصى

زوجي يسب الدين ويشرب السجائر.. هل يجوز إنابته عني في الحج؟ .. رد الإفتاء

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

حكم قول حرما وتقبل الله بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب

خليط طبيعي لـ علاج الزكام والوقاية من نزلات البرد فى الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور