قميص حديد مبطن بالفوم.. عيسى زيدان يكشف الطريقة الآمنة لنقل الآثار.. صور

كشف د.عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عن طريقة تغليف 140 قطعة أعلنت وزارة الآثار اليوم "الاثنين" نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات.



وقال زيدان إن عملية التغليف تمت بوضع كل قطعة داخل قميص من الحديد المبطن بالفوم، وحرص فريق العمل على إجراء مسح راداري شامل قبل عملية النقل وتوثيق ثلاثي الابعاء للوقوف على أماكن الضعف والقوة بكل قطعة.



وأشار إلى أن تلك القطع سوف يتم عرضها على الدرج العظيم؛ وبذلك يصل عدد القطع التي تم نقلها لعرضها عليه إلى ٤٢ قطعة أثرية ثقيلة.



وأضاف زيدان أن فريق العمل من إدارة الترميم الأولي ونقل الآثار ومركز الترميم وادارة مخازن الآثار وإدارة المتحف المصري بالتحرير حرصوا على اتباع أعلى معدلات الامان في عمليات الاستلام والتغليف والترميم الاولى لجميع القطع الأثرية الصغيرة والمتوسطه الحجم.



وأوضح أنه من بين تلك االقطع صندوق من الخشب للملكة حتشبسوت بداخله لفائف من الكتان وإحدى الاسنان الخاصة بها، منوها بأنه تم وضع الآثار داخل معامل مركز الترميم للبدء في أعمال الترميم والصيانة اللازمة لها.



وأكد أن عملية النقل تمت وسط إجراءات امنية وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، اما عملية نقل القطع الثقيلة فتمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.