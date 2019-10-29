برلمانى: الحكومة مقصرة فى إدارة ملف القطاع العام

قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجل النواب، ان صندوق النقد الدولى يقدم استشاراته للحكومة المصرية بهدف ضمان سداد القرض، معلقا:" هل يقدر يقدمنا استشاره ازاى الديون هتتسدد لو تم خصخصة الشركات المملوكة للدولة".



واضاف عمرو الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ما زال يوجد قصور كبير من الحكومة فى التعامل مع ملف القطاع العام وحسن ادارة الاصول غير المستغلة لتوفير الموارد المالية المطلوبة لتطوير القطاع العام، لافتا خصخصة الشركات يعنى بيعها للقطاع الخاص،ومن ثم يقوم بدوه بتطوير هذه الشركات فتصبح رابحه، اذا مشكلة القطاع العام هى مشكلة ادارة.



وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، على الحكومة الاستعانة بخبرات لأدارة القطاع العام، والابتعاد عن فكرة تخصيصه.



وقال تقرير صندوق النقد الدولي له إن خصخصة الشركات المملوكة للدولة تعد أولوية اقتصادية في مصر، التي من شأنها تخفيض الدين العام وتحسين حوكمة الشركات وإيجاد مساحة لنشاط القطاع الخاص الذي يمثل أيضًا أولوية بدوره في مصر.



وأضاف التقرير أن الحوكمة في القطاع العام على نطاق أوسع لا تزال متأخرة، مشيرًا بشكل عام إلى أن ضمان الديون قد يقيد خيارات السياسة في المستقبل في بعض البلدان.



وأكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الحقيقي على قوته خلال عام 2019، مدعومًا بإنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة.