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أخبار العالم

بعد مقتل البغدادي.. روسيا تفاجئ الجميع وتتراجع أمام ترامب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:04 م
الكرملين
الكرملين
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محمد علي
أعلنت الحكومة الروسية، تراجعها عن إعلانها السابق أمس، الذي قالت فيه إنها لم ترصد وجود لطائرات عسكرية أمريكية في موقع مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي، وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز.

وقال الكرملين اليوم، إن الجيش الروسي رصد طائرات أمريكية في المنطقة التي تقول واشنطن إن البغدادي قتل فيها في غارة أمريكية.

وأضاف الكرملين، انه حال صحت أنباء مقتل البغدادي، فسوف يشكل إسهاما كبيرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاربة الإرهاب.

وفي خطاب من البيت الابيض، تحدث ترامب عن عملية قتل البغدادي، وشكر دول عدة منها روسيا التي نسق معها، إلا أنه لم يخبرها بالهدف من العملية.
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